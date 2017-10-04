سكان حي الواحة بخميس مشيط يشتكون: باصات نقل الطلاب قديمة ومتهالكة

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

يشكو سكان حي الواحة بخميس مشيط من باصات متعهد نقل الطلاب وقالوا نحن نعاني من باصات نقل الطلاب حيث استبدل المتعهد الباصات القديمة الصينية بباصات نقل الحجاج القديمة.

وقال الأهالي في رسالة لـ”المواطن” إن السائقين يعانون من استمرار تعطل هذه الباصات خلال الذهاب والعودة وقد اضطر أحد السائقين بعد توقف الباص الذي يقوده والمتهالك إلى نقل الطلاب عبر سيارته الخاصة هايلكس غمارتين التي لا تتوفر بها شروط السلامة لنقل طلاب الحي.

وناشد سكان الحي تعليم عسير بالأخذ على يد المتعهد بتوفير باصات صالحة للاستخدام وتكون قادرة على توصيل أبناء الحي في الوقت المحدد، حيث إن أعطال الباصات تؤدي إلى تأخر الطلاب عن طابور الصباح بالمدرسة وتأخر عودتهم ظهرًا وتعرضهم لمخاطر الطريق في حالة استمرار تعطل الباصات القديمة.







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