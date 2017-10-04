عبدالفتاح مشاط.. أكاديمي تقلد إدارة جامعة جدة إلى منصب نائب لوزير الحج

المواطن - الرياض

مناصب أكاديمية عديدة شغلها عبدالفتاح بن سليمان مشاط، الذي أمر خادم الحرمين بتكليفه نائبًا لوزير الحج والعمرة بالمرتبة الممتازة.

وعبدالفتاح بن سليمان بن محمد مشاط، هو مدير جامعة جدة، منذ 23 يونيو 2016، حيث شغل منصب وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للتطوير لمدة 4 سنوات من 2013- 2016، وكلف عميدًا لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز من 2012- 2013.

كما شغل مشاط منصب عميدًا للقبول والتسجيل 6 سنوات من 2006- 2012، ومديرًا لمركز تقنية المعلومات من 2004- 2006.

وولد عبدالفتاح بن سليمان مشاط في مكة المكرمة سنة 1386هـ، وهو ينحدر من أسرة علمية مكية عريقة هم بنو المشاط المنافيون عبدالقادر بن علي المشاط المنافي.

وشغل مشاط منصب وكيل الجامعة للتطوير بجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك بعد أن أمضى عامًا واحدًا كعميد لكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وخلال تلك الفترة قام بجهد ناجح في قيادة الكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي للبرامج الثلاثة بالكلية، وذلك من خلال هيئة (ABET) الأميركية، كما قام بجهد ملحوظ في تدعيم أوجه التعاون الدولي مع الكلية، وذلك برعاية ودعم العديد من الاجتماعات العلمية الدولية.







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