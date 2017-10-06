شاهد بالصور.. جانب من جلسة مباحثات الملك مع ميدفيديف في موسكو

المواطن - الرياض

مراسم استقبال رسمية أجريت اليوم لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر مجلس الوزراء الروسي في العاصمة موسكو؛ حيث عقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف.

وقد أشاد ميدفيديف بعمق العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والتي تشهد زخمًا حقيقيًّا خلال الفترة الأخيرة.

كما أشاد بالمباحثات البناءة التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي يوم أمس، ودورها الكبير في تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

ولفت خادم الحرمين الشريفين إلى حالة التغير المفصلية التي تعيشها المملكة، بالتزامن مع إقرار رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، معربًا عن تطلعه لمشاركة روسيا فيها.







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