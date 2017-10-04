شاهد.. فيصل بن بندر يجلس مع الشباب ويتحاور معهم بتواضع

المواطن - وكالات

اختار أمير الرياض، فيصل بن بندر، الجلوس بين الشباب وتبادل الحديث معهم، عن الجلوس في المكان المخصص له، وذلك في مأدبة الغداء التي اقيمت في قصر الحكم أمس الثلاثاء.

وكان ذلك خلال ملتقى اللجان الشبابية بمنطقة الرياض، حيث بينت صور متداولة على “تويتر”، فيصل بن بندر وهو جالس على نفس الطاولة التي جلس عليها الشباب المشاركون في الملتقى.

وشارك أمير الرياض، الشباب تناول الطعام، كما تحاور معهم عما يخص الشباب بشكل متواضع وودي أثار استحسان ومحبة النشطاء، وعن الخصخصة.

ودشن فيصل بن بندر صباح أمس في قصر الحكم ملتقى اللجان الشبابية بالمنطقة.







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