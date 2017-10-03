شاهد.. لحظة اقتحام سيارة مركزًا للأطفال ببرونكس

الساعة 7:03 صباحًا

المواطن - وكالات

اقتحمت سيارة سوداء مسرعة مركزًا للأطفال بحي برونكس في مدينة نيويورك، مخلفة فوضى عارمة وراءها.







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