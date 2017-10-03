شاهد.. لحظة اقتحام سيارة مركزًا للأطفال ببرونكس

شاهد.. لحظة اقتحام سيارة مركزًا للأطفال ببرونكس

2017/10/03
الساعة 7:03 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات 

اقتحمت سيارة سوداء مسرعة مركزًا للأطفال بحي برونكس في مدينة نيويورك، مخلفة فوضى عارمة وراءها.

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