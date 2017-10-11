شاهد.. مشهد مخيف لأفعى تأكل ثعبانًا بوحشية

شاهد.. مشهد مخيف لأفعى تأكل ثعبانًا بوحشية

2017/10/11
الساعة 6:38 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - وكالات

سجل أحد سكان منطقة هندرسونفيل في تينيسي بالولايات المتحدة الأميركية مقطع فيديو مخيف لأفعى تأكل ثعبانًا آخر.

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