شاهد.. مشهد مخيف لأفعى تأكل ثعبانًا بوحشية

الساعة 6:38 صباحًا

المواطن - وكالات

سجل أحد سكان منطقة هندرسونفيل في تينيسي بالولايات المتحدة الأميركية مقطع فيديو مخيف لأفعى تأكل ثعبانًا آخر.







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