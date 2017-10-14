شركة صلة تعلن عن وظائف إدارية للنساء بمناطق المملكة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “صلة”- المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عن توفر عدد (10) وظائف إدارية شاغرة للنساء في عدد من التخصصات، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل من المنزل في جميع مناطق المملكة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- أخصائية تخطيط استراتيجي.

2- أخصائية إدارة جودة.

3- مطورة برامج.

4- كاتبة محتوى.

5- منسقة برامج تدريبية.

6- أخصائية توظيف.

7- مطورة مواقع ويب ووسائط متعددة.

8- أخصائية تسويق.

9- أخصائية أوتوكاد.

10- مصممة جرافيك.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً اضغطي (هنا)







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