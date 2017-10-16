شوهد شرق المملكة.. مدير مركز الفلك يكشف تفاصيل سقوط القمر الصناعي الروسي

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

كشف مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، تفاصيل سقوط قمر صناعي، مساء اليوم الاثنين.

وقال عودة: إن سكان الإمارات وسلطنة عمان وقطر وشرق السعودية شاهدوا سقوط قمر صناعي اليوم الاثنين الساعة 07:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

ولفت إلى أن القمر الصناعي الذي سقط قبل قليل هو جزء من صاروخ روسي أطلق يوم 14 أكتوبر 2017 نحو الفضاء حاملًا مؤونة لرواد محطة الفضاء الدولية، مضيًفا أن اسم الصاروخ Soyuz-2.1a، أما القمر الصناعي الذي سقط فاسمه PROGRESS MS-07 SL-4 R/B.

وأوضح أن القطعة التي سقطت هي المرحلة الثانية من الصاروخ، طولها 6.7 متر وقطرها 2.7 متر، ووزنها فارغة 2355 كيلوجرام، لافتًا إلى أنها غالبًا سقطت في المحيط الهندي.







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