صحة جدة تحول بقايا الأطعمة إلى أسمدة في مستشفى شرق جدة

المواطن - أحمد العُمري - جدة

في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى محافظة جدة، بدأت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة ممثلة بإدارة التغذية في تدوير بقايا الأطعمة المتبقية من المنومين في مستشفى شرق جدة، وتحويلها عبر الطرق السليمة إلى سماد عضوي غني بالمواد المغذية للتربة للاستفادة منها في الزراعة في الحدائق، الأمر الذي يساعد على إضافة مواد صحية ومفيدة للزراعة، فضلًا على الإبقاء في رطوبة وصحة التربة.

ودشن صباح اليوم الخميس، مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات المساندة الدكتور محمد باجبير نيابة عن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الجهاز المتخصص في تحويل بقايا الأطعمة إلى أسمدة عضوية بحضور كل من مدير مستشفى شرق جدة ومدير إدارة التغذية بصحة جدة.

وأوضح مدير إدارة التغذية بصحة جدة، إبراهيم منصور، أن هذا الجهاز يعمل في تجفيف بقايا الطعام وتنقية الروائح من خلال فلاتر كربونية مما يساهم في حفظ بقايا النعمة والاستفادة من هذه الأسمدة في عملية زراعة الحدائق وتنميتها سواء بالمستشفيات أو المرافق الصحية بمحافظة جدة.

الجدير بالذكر أنه ستعمم هذه المبادرة على جميع المستشفيات بمحافظة جدة والمرافق الصحية التابعة لها والاستفادة من هذه البادرة الطيبة.







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