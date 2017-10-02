صفقات مليارية تنتظر التوقيع خلال زيارة الملك سلمان

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تتجه أنظار العالم بشكل رئيس إلى روسيا، عندما يتوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة موسكو، تلبيةً لرغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي دعاه بشكل رسمي لزيارة بلاده خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأعلن المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميتريف، أن الاستثمارات السعودية في روسيا ستتجاوز مليار دولار بعد الإعلان عن صفقات جديدة خلال زيارة الملك سلمان في الخامس من أكتوبر الجاري، مؤكدًا “أن استثمار الشركاء السعوديين وقت الزيارة سيصل إلى مليار دولار وسنعلن عن صفقات جديدة سترفع هذا الرقم”.

وشهدت الأشهر الماضية تعاونًا من نوع خاص بين المملكة وروسيا في العديد من الأصعدة، كان أبرزها اتفاق بشأن خفض الإنتاج، وقعته البلدان المنتجة للنفط في 30 نوفمبر 2016. وفي مايو 2017، تم تمديد الترتيبات لمدة تسعة أشهر أخرى.

وارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 30٪ في النصف الأول من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 430 مليون دولار. ومع ذلك، ووفقًا لمعظم الخبراء، لا تتطابق هذه الأرقام مع إمكانيات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوسع دائرة التجارة الخارجية لتشمل العديد من الملفات الأخرى.

وقال ديمترييف “إننا نرى اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار فى روسيا ليس فقط من السعودية بل أيضا من شركاتنا للعمل في السعودية”، وهو الأمر الذي قد يمنح الجانبين الفرصة كاملة للاستفادة من الزيارة على المستوى الاقتصادي.

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