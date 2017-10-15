صفقة مليونية.. صندوق الرياض ريت يشتري مبنى الجامعة السعودية الإلكترونية

المواطن - الرياض

أعلن صندوق الرياض ريت أنه قد قام مع صندوق التعليم العالي الجامعي بتوقيع اتفاقية لشراء مبنى الجامعة السعودية الإلكترونية، الواقع بحي الربيع على تقاطع طريق أبي بكر الصديق مع طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن (الأبراج) في شمال الرياض، والذي يمتد على مساحة حوالي 14,000 متر مربع، ومساحات تأجيرية تزيد عن 17,000 متر مربع.

وقال الصندوق، في بيان له على تداول، إن قيمة الصفقة بلغت 137.65 مليون ريال، علماً بأن العقار مؤجر بالكامل للجامعة السعودية الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم وبصافي دخل يبلغ 12 مليون ريال سنوياً يبدأ أثرها بتاريخ نقل الملكية، وأن التمويل سيكون عن طريق زيادة حجم الصندوق المعلن عنها بتاريخ 22 / 5 /2017م.







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