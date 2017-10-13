صفقة منظومة الدفاع الجوي إس-400 بين المملكة وروسيا تدخل مراحلها النهائية

المواطن - وكالات

اقتربت صفقة منظومة الدفاع الجوي إس-400، بين روسيا والمملكة من مراحلها النهائية، تمهيدًا للتوقيع الرسمي عليها بين الجانبين.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية، اليوم الجمعة، عن مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري-التقني، فلاديمير كوجين، قوله إن الجهات المسؤولة في المملكة وروسيا، بصدد توقيع عقد تسليم منظومة الصواريخ إس-400، موضحًا أن موسكو والرياض ستوقعان قريبًا على صفقة إس-400.

وكانت صفقة شراء منظومة إس–400 على رأس جدول خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري، حيث تم التوقيع على نحو 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والاستثمار والنفط والصناعات العسكرية.

وأعلنت المملكة أنها وقعت اتفاقًا مع روسيا لشراء أقسام من منظومات “إس-400” الصاروخية للدفاع الجوي وعدد من الأنواع الأخرى من الأسلحة الروسية.

وبناء على ما توصلت إليه حكومتا المملكة وروسيا من اتفاق على توريد عدد من أنظمة التسليح، فقد وقعت وزارة الدفاع مع روسيا عقودًا لتوريد نظام الدفاع الجوي المتقدم S-400 وأنظمة Kornet-EM وراجمة الصواريخ TOS-1A وراجمة القنابل AGS-30 وسلاح كلاشنيكوفAK-103 وذخائره”، بحسب وكالة “واس”.

ولدى منظومة صواريخ “إس 400” قدرة دفاعية خارقة في تدمير الطائرات والتشويش على طائرات الإنذار المبكر، المحمول جوًا، وسيطرتها على طائرات الاستطلاع، وغيرها من الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية.







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