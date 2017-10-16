صندوق الاستثمارات القطرية لا يجد مشروعات داخلية للعمل بها

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تواجه قطر العديد من المشكلات الاقتصادية التي نشأت حديثًا على خلفية مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والبحرين لها، لا سيما في ظل الدور القذر الذي تلعبه الدوحة في دعم وتمويل العديد من التنظيمات الإرهابية، وإيواء قادتها بشكل آمن على أراضيها.

ووفق وكالة أنباء “رويترز” الدولية، فإن صندوق الاستثمارات القطري، يبحث في الوقت الحالي عن وجهة جديدة لتوجيه استثماراته وترك السوق الداخلي في بلاده، نظرًا للمشكلات التي يعانيها السوق الداخلي بشكل رئيس على مدار الأشهر الماضية، منذ إعلان المقاطعة السياسية والدبلوماسية للدوحة.

ويعكس هذا التحرك الضغط على أسواق رأس المال في قطر بسبب تمسكها بدعم الإرهاب ورفض الانصياع للدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

ولمواجهة التردي الاقتصادي يقترح البعض في الدوحة تغيير اسم صندوق قطر إلى “الخليج للاستثمار”، في محاولة لمغازلة الكويت وعمان.

ويواجه الاقتصاد القطري شبح الركود والانهيار على مدى الشهور الماضية وتعرضت البورصة القطرية لخسائر هي الأفدح على مدار السنوات العشر الماضية فيما تراجع الريال القطري إلى أدنى مستوى له في 11 عامًا وبات شبح فك الارتباط بين العملة القطرية والدولار وشيكًا.







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