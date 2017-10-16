صيانة المساجد.. ملاحظات وحلول في ورشة عمل بفرع الشوؤن الإسلامية بجازان

المواطن - عمر عريبي - جازان

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، الْيَوْمَ الاثنين، ورشة عمل عن المساجد وصيانتها بعنوان “صيانة المساجد .. الملاحظات والحلول” وذلك في مقر الفرع بمدينة جيزان.

واستعرض مساعد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المشرف على الورشة المهندس محمد عاشور أن الورشة تأتي ضمن منهجية الوزارة واستراتيجيتها الهادفة إلى جعل المساجد والجوامع في المكانة التي تليق بها، مؤكدًا أهمية مضاعفة وتضافر الجهود وإثراء التجارب المتعددة ودراسة المقترحات بما يسهم في الرفع من شأن المساجد وعمارتها حسياً ومعنويًا.

وأفاد بأن الورشة تهدف لتعريف مديري المكاتب التابعة للفرع بمختلف محافظات بالجهود المبذولة للرقي بصيانة ونظافة المساجد بمختلف الوسائل والطرق وفق الآليات والخطط المعدة لذلك ومنها ما سيتم من خلال البدء في تنفيذ أعمال مشروع الصيانة والنظافة لمساجد منطقة جازان، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية عند اكتمال تنفيذه 100 مليون ريال.

وتم تدشين أولى مراحله يوم أمس، بمحافظتي صبيا وأحد المسارحة فيما تشهد غدًا وبعد غد تدشين المشروع في محافظتي الدائر بني مالك والعارضة ليتواصل العمل على تسليم المواقع لشركات النظافة للجوامع والمساجد التابعة لكل شركة بما يمكن تلك الشركات البدء في عملها بصيانة ونظافة المساجد.

ومن جانبه، استعرض مدير المشاريع والصيانة بفرع الوزارة في جازان الخطط والمراحل المعدة لتنفيذ مشروع صيانة ونظافة مساجد المنطقة، وكذا الجهود التي يقوم بها فرع الشؤون الإسلامية بجازان بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي لخدمة مساجد المنطقة.

وفِي ختام الورشة، فُتح باب الحوار والنقاش وأجاب مساعد مدير فرع الشؤون الإسلامية على أسئلة واستفسارات الحضور.







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