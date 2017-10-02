ضبط 5 سعوديين متهمين بسرقة المحلات في بريدة

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

أطاحت دوريات الأمن بمدينة بريدة، بخمسة سعوديين قاموا بسرقة عدد من المحال التجارية في بريدة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن دوريات الأمن تمكنت من ضبط خمسة متهمين -سعوديي الجنسية- إثر قيامهم بالسرقة والسطو على محلات تجارية والاستيلاء على مبالغ مالية في مواقع مختلفة بمدينة بريدة.

وبيّن السحيباني أن أعمال البحث والتحري التي نفذتها فرق الدوريات الأمنية أسهمت -بحمد الله- عن متابعتهم والتوصل إليهم.

وأشار “السحيباني” إلى أنه تم إيقاف المتهمين واستكمال إجراءات الضبط والاستدلال وإشعار النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.







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