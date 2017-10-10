طالب يقتل شرطياً برصاصة في الرأس بجامعة تكساس للتكنولوجيا

المواطن - وكالات

قال مسؤولون: إن طالباً قتل شرطياً بالرصاص في جامعة تكساس للتكنولوجيا في مدينة لوباك، أمس الاثنين، وإن حرم الجامعة أُغلق قبل اعتقال المشتبه به.

وقال كريس كوك، المتحدث باسم الجامعة في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن شرطة الجامعة ذهبت لبحث حالة الطالب في وقت سابق، وبعدما اكتشف الضباط مخدرات اقتادوه إلى مركز الشرطة.

وأضاف كوك أن الطالب سحب مسدساً بمركز الشرطة وأطلق النار على ضابط فأصابه في رأسه ولاذ بالفرار، وتوفي الضابط.

وقال جيه روجرز، الضابط بشرطة لوباك عبر الهاتف، إن فرقة خاصة أُرسلت إلى الموقع للبحث عن المشتبه به بعد إطلاق النار، وأكد إصابة شخص بالرصاص في مركز الشرطة بالجامعة.

وقالت شرطة لوباك على تويتر: إن المشتبه به اعتُقل لاحقاً.







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