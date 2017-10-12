طقس الخميس.. رياح مثيرة للأتربة والغبار وسط وشمال المملكة

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية (جازان، عسير، الباحة) تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.







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