طلال آل الشيخ لـ”المواطن”: هذا وعدي لجمهور الشباب

المواطن - محمد بن عامر - الرياض

وعد رئيس نادي الشباب المكلف، طلال آل الشيخ، في تصريح قبل قليل لـ”المواطن“، جمهور نادي الشباب بالعمل الجاد ورفع الروح المعنوية والتكاتف لعودة شيخ الأندية السعودية إلى المنافسة وسابق عهده.

وأضاف: بإذن الله الشباب من حسن إلى أحسن في ظل الدعم الشرفي الكبير والجهاز الفني القوي، مشيرًا إلى تواصله منذ تكليفه برئاسة النادي مع أعضاء الشرف، مقدمًا شكره الكبير للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وأبنائه والذي غطوا أمورًا كثيرًا يحتاجها النادي. وتابع: مع عودة أعضاء الشرف سيكون الشباب بإذن الله من حسن إلى أحسن.

وختم آل الشيخ تصريحه بشكر معالي رئيس هيئة الرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ على ثقته، متمنيًا التوفيق في مهمته في إدارة النادي، مثمنًا في الوقت ذاته تواصل صحيفة “المواطن” وتهنئتها له بهذه الثقة.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، حل مجلس إدارة نادي الشباب وتكليف طلال بن حسن آل الشيخ رئيسًا للنادي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأوضحت هيئة الرياضة- في بيان- أن القرار جاء بناء على ما صدر من مجلس إدارة نادي الشباب من تجاوزات إعلامية وإدارية تتعارض مع مسيرة النادي وأهدافه وتخالف تعليمات وتعاميم الهيئة العامة للرياضة، واستنادًا إلى المادة 36 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

يشار إلى أن رئيس نادي الشباب قرر تعيين خالد المعجل مديرًا للفريق الكروي الأول، ومحمد الشمراني إداريًّا، وصالح الداود منسقًا إداريًّا.

وكان طلال آل الشيخ، قد عقد اجتماعًا، اليوم الاثنين، مع إدارة الليوث السابقة بقيادة عبدالله القريني، للاطلاع على كافة الأمور المالية.







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