طلال آل الشيخ يكشف أهم قرارات اللجنة الفنية

المواطن ـ محمد سلام

أكد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، طلال آل الشيخ، أنه تم في اجتماع اللجنة الفنية اليوم مناقشة تطوير المدرب الوطني والدوري الأولمبي، كاشفا أنه تم السماح بمشاركة 5 لاعبين لم يتجاوزوا 25 سنة من الفريق الأول مع الفريق الأولمبي.

وأضاف آل الشيخ في تصريحات إذاعية: “تم الرفع لمجلس الادارة بطلب تفريغ المدربين الوطنيين من أعمالهم الرسمية في حال إلتزامهم بعقود تدريبيه.. سيتم وضع شروط فنية للفئات السنية، واذا لم تطبقها الأندية يتم تحويلها إلى أكاديميات متخصصة للمساهمة في اكتشاف المواهب”.

وتابع: “تم السماح للأندية التي لديها حراس أقل من 25 سنة بمشاركتهم مع الفريق الأولمبي بما لا يتجاوز 50% من مباريات الموسم.. سيتم احتساب الانذارات في الدوري الأولمبي فقط بحيث لا ترحل لمسابقة آخرى، ما لم يحصل اللاعب على عقوبة إدارية”.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية أنه سيتم إلزام الأندية بدءًا من الموسم المقبل بأن يكون المدرب الرئيسي للفريق الأولمبي سعودي، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة للسماح للأكاديميات بفتح فروع للأندية في مختلف المناطق والمدن.

وأنهى آل الشيخ بقوله: “سنرفع لرابطة دوري المحترفين بعدم اصدار أي بطاقة لدخول الملاعب إلا بعد تسديد 5% من الرسوم المفروضة على المدربين”.

هذا وجاءت كافة القرارات على النحو التالي..

توزيع المهام على أعضاء اللجنة الفنية:

– المنتخبات وبرامجها: عبداللطيف الحسيني

– التعليم: خالد الفرحان، يحيى العيافي، وفان ساندر

– الاكاديميات والبراعم: علي كميخ، خالد الفرحان، وعبدالله الخالدي

فيما يخص تطوير الدوري الأولمبي:

– السماح لحراس المرمى السعوديين ممن هم تحت 25 عامًا بالمشاركة مع الفريق الأولمبي بما لا يتجاوز 50% من عدد المباريات.

– السماح لعدد خمسة لاعبين ممن هم تحت 25 عامًا بالمشاركة مع الفريق الأولمبي في كل مباراة، من غير حارس المرمى.

– فتح المسابقة للاعبي الدرجات الأدنى (ناشئين – شباب).

– احتساب الانذارات في المسابقة ذاتها فقط ما لم يحصل اللاعب على عقوبة إدارية.

– إلزام الأندية بدءًا من الموسم المقبل بأن يكون المدرب الرئيسي للفريق الأولمبي سعودي.

كما تضمنت القرارات الآتي:

– الرفع لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لبحث إمكانية تفريغ وإعارة المدربين الوطنيين من أعمالهم، وذلك من خلال مطالبة الهيئة العام للرياضة بتبني المشروع مع الجهات ذات العلاقة وعودتهم إلى أعمالهم بعد انتهاء الاعارة.

– دراسة مشروع الشراكة بين الأندية والأكاديميات، بالسماح للأكاديميات بفتح فروع للأندية في مختلف المناطق والمدن وتقديم دراسة حول ذلك من قبل اللجنة الفنية للرفع بها إلى مجلس الادارة.

– دراسة مشروع التعليم عن بعد لدورات المدربين.

– التأكيد على استمرارية يوم المدرب الوطني وتكريم المدربين المميزين.

– الرفع عن طريق الاتحاد السعودي لكرة القدم لرابطة دوري المحترفين بعدم اصدار أي بطاقة لدخول الملاعب إلا بعد تسديد 5% من الرسوم الادارية المفروضة على المدربين بدءًا من يناير 2018م.

– دراسة دوري البراعم مواليد 2004م المشاركين في تصفيات كأس آسيا 2019، والاجتماع مع مدربي الأندية والمنتخبات حول ذلك.







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