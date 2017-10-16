طيران ناس يطلق أولى رحلاته إلى بغداد الأربعاء المقبل بـ27 ريالًا

المواطن - الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني، عن بدء رحلاته إلى بغداد بالجمهورية العراقية، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء القادم والموافق 18 أكتوبر 2017م، ليكون أول ناقل جوي سعودي يهبط على أرض العراق الشقيق بعد أكثر من 25 عامًا من توقف الرحلات بين البلدين الشقيقين. حيث ستنطلق أولى الرحلات من الرياض إلى بغداد في تمام الساعة 11:30 صباحًا من يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017م.

وفي تعليقٍ للرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر المهنا، قال فيه: “لقد عملنا جاهدين على تشغيل رحلات طيران ناس إلى العراق الشقيق في أسرع وقت، وذلك من منطلق الحرص على ربط البلدين الشقيقين على المستوى التجاري والاجتماعي بعد انقطاع دام 27 سنة ونفخر بكوننا الناقل الوطني السعودي الأول على بلاد الرافدين”.

وأضاف المهنا: “أن هذه الخطوة تعكس أهمية العراق لدى مملكتنا الحبيبة والعلاقات الأخوية والثنائية بين البلدين، وجاري العمل أيضًا على تشغيل عدة رحلات من مختلف مطارات المملكة العربية السعودية إلى المدن الرئيسية بالجمهورية العراقية”.

واختتم المهنا قائلًا: “بهذه المناسبة الغالية علينا يسعدنا أن تكون جميع أسعار تذاكر الرحلة الأولى بتاريخ 18 أكتوبر من الرياض إلى بغداد بـ27 ريالًا (غير شاملة الرسوم والضرائب)، وبإمكان ضيوفنا حجز هذه الرحلة ابتداءً من العاشرة صباحًا من يوم غدٍ الثلاثاء 17 أكتوبر من خلال موقع طيران ناس الإلكتروني www.flynas.com، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية، أو بالاتصال بمركز خدمة العملاء 920001234 على مدار الساعة”.

وبذلك ستكون الوجهات العراقية هي الإضافة الجديدة لشبكة طيران ناس، بعد الإعلان عن بدء الرحلات إلى بيروت ابتداءً من 1 نوفمبر عبر أربع رحلات أسبوعية، ليؤكد طيران ناس أنه مستمر في التوسع والوصول لوجهات أكثر في الشرق الأوسط.

وطيران ناس هو ناقل جوي منخفض التكلفة متميز في مفهوم الطيران الاقتصادي ومقره المملكة العربية السعودية، ويملك أسطولًا يضم 29 طائرة تحلق إلى 34 وجهة داخل وخارج المملكة عبر 1100 رحلة أسبوعيًّا.

الجدير بالذكر أنّ طيران ناس قد وقّع مؤخرًا اتفاقية لشراء 120 طائرة جديدة من طراز A320neo مع شركة إيرباص، بقيمة إجمالية قدرها 8.6 مليار دولار.







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