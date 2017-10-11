طيران ناس يعلن إطلاق رحلاته إلى العراق

المواطن - الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني، أنه سيطلق رحلات جديدة إلى الجمهورية العراقية، ليكون أول ناقل جوي سعودي يبدأ رحلاته إلى العراق، بعد أكثر من 25 عامًا من توقف الرحلات بين البلدين الشقيقين. وستبدأ الرحلات من المطارات الرئيسية بالمملكة إلى عدد من المدن العراقية خلال الأسابيع القادمة.

وفي تعليقٍ للرئيس التنفيذي لمجموعة طيران ناس، بندر المهنا، قال: “هذه لحظة تاريخية لنا في طيران ناس؛ كوننا أول طيران سعودي يهبط على أرض العراق الشقيق بعد هذا الانقطاع الطويل، ونتطلّع إلى تقوية العلاقات الأخوية بين البلدين”.

وستتوفر التذاكر للبيع على الموقع الإلكتروني لطيران ناس هنا وتطبيقات الهواتف الذكية في غضون أيام قليلة، ومن المتوقع أن تجذب هذه الرحلات العديد من الأفراد والشركات، بفضل الأسعار الاقتصادية والمواعيد المناسبة لرحلات طيران ناس، وشبكة الرحلات التي تربط المطارات الرئيسية بمختلف الوجهات الداخلية للمملكة العربية السعودية.

وبذلك تكون الوجهات العراقية هي الإضافة الجديدة لشبكة طيران ناس، بعد الإعلان عن بدء الرحلات إلى بيروت ابتداءً من 1 نوفمبر عبر أربع رحلات أسبوعية، ليبرهن طيران ناس أنه مستمر في التوسع والوصول لوجهات أكثر في الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أنّ طيران ناس قد وقّع مؤخرًا اتفاقية لشراء 120 طائرة جديدة من طراز A320neo مع شركة إيرباص، بقيمة إجمالية قدرها 8.6 مليار دولار.







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