عاجل.. إصابة أحد موظفي وزارة التجارة بطلق ناري في بريدة

المواطن - بريدة

تعرض أحد رجال الرقابة الميدانية بوزارة التجارة صباح اليوم ، لإطلاق نار وهو يؤدي عمله الرسمي بسيارة الوزارة في جولة تفتيشية بمدينة بريدة.

وأوضح متحدث وزارة التجارية عبدالرحمن الحسين أن الحادثة أسفرت عن إصابته في قدمه اليسرى ونقل فوراً للمستشفى لتلقي العلاج، وهو الآن بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

وأضاف أن الوزارة تتابع القضية مع الجهات الأمنية لكشف دوافعها وضبط الجاني وتقديمه للعدالة ولن تتهاون في بذل ما يضمن حماية موظفيها أثناء أداء واجباتهم.







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