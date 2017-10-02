الإسكان تنفي إيقاف رسوم الأراضي البيضاء

المواطن - الرياض

أكد سيف السويلم المتحدث باسم وزارة الاسكان أنه لا صحة لما يتم تداوله عن إيقاف رسوم الأراضي البيضاء مؤكدًا أن البرنامج مستمر ضمن مرحلته الأولى حسب المعلن عنه مسبقاً.

‏⁧‫وأضاف السويلم: حتى الآن تم إصدار 1378 أمر سداد بمساحة إجمالية بلغت 387 مليون متر مربع في الرياض وجدة والدمام، وتجري حالياً عملية الفرز لأراضي مكة المكرمة.

والمعروف أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى:

١- زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.

٢- توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

٣- حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويفرض البرنامج رسمًا سنويًا على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة ٢٫٥ ٪ من قيمة الأرض.

وتقوم الوزارة باستعمال إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية مما يدعم العرض في قطاع الإسكان لتقديم الحلول والمنتجات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :