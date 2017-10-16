عاجل .. الإطاحة بأربعيني أطلق النار على موظف التجارة المداوم في بريدة

تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، بعدما قام بلإطلاق النار على أحد موظفي فرع وزارة التجارة والاستثمار ببريدة أثناء تأديته مهام عمله.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم: أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا صباح يوم الخميس الماضي يفيد بتعرض مواطن في العقد السادس من العمر، يعمل موظفاً في فرع وزارة التجارة والاستثمار‬ بالمنطقة، لطلقٍ ناري أثناء تأدية عمله بمدينة بريدة، مما تسبب له بإصابة في قدمه تلقى على إثرها العناية الطبية اللازمة.

وبين: بأن المتابعة الأمنية لهذه الجريمة أسفرت عن ضبط المتهم بالتورط فيها -سعودي الجنسية – في العقد الرابع من العمر إثر خلاف كان بينهما.

وأشار السحيباني إلى أنه جرى إيداع المتهم التوقيف بمركز الشرطة المختص، وإشعار النيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.

وأكد السحيباني أن شرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه، كائناً من كان، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.