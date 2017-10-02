عاجل .. الصندوق العقاري يعمد مقاولي الصيانة لمجمعات الإسكان في 5 مدن

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود بن ناصر العصيمي، عن تعميد الصندوق لعدد من الشركات والمؤسسات الوطنية لتنفيذ مشاريع السلامة والنظافة في المجمعات السكنية التابعة له، وذلك في 5 مدن، هي “الخرج، والرياض، والدمام، والخبر، وجدة”.

استبدال مضخات التغذية

وأفصح العصيمي، عن حزمة المشاريع التطورية التأهيلية التي ستطال “مجمعي الإسكان العام العاجل بجدة”، ومنها: تقديم خدمات الدراسات والإشراف، ومتابعة أعمال الرصد المساحي، واتساع فواصل التمدد بعمائر المجمعين.

ومن المشاريع التأهيلية بمجمع الإسكان العاجل بجدة، تنفيذ أعمال الحراسة، واستبدال مضخات التغذية للمجموعات الجنوبية، وإعادة الدهانات الخارجية لواجهات المباني، وتوريد وتركيب وتشغيل مكيفات من نوع “دكت سبيلت”، واستبدال مضخات التغذية الرئيسية بالمجموعة الوسطى رقم (4) و( 8 ).

كما تم اعتماد إعادة الدهانات الخارجية لمباني الإسكان العام بجدة، واستبدال خزانات المياه المصنوعة من البولي إيثيلين (المرحلة الأخيرة)، إضافة إلى استبدال محابس وتوصيلات المياه ومضخات رفع المياه، ولوحات الكهرباء لخدمات المباني.

ومن المشاريع التطويرية التي سيستفيد منها مجمع الإسكان العام بجدة، تحديث مكونات المصاعد، وإعادة دهانات المناطق الداخلية المشتركة للمباني.

استبدال مصاعد (مرحلة أولى)

وسيستفيد مجمع الإسكان العاجل بالدمام، من مشاريع خدمات الإدارة العامة للشؤون الهندسية بصندوق التنمية العقارية، ومن ذلك تقديم خدمات الدراسات والإشراف على مجمعي الإسكان العاجل والعام بالمنطقة الشرقية، وإصلاح التصدعات الخرسانية لأسقف بعض الشقق والبلكونات، بالإضافة إلى معالجة تسربات المياه لـ 50 شقة، واستبدال 32 مصعداً كبيراً (المرحلة الأولى)، وتنفيذ أعمال الحراسات.

وتم تحديث شبكة التغذية في مجمع الإسكان العام بالخبر، وإصلاح التصدعات الخرسانية، وتوريد وتركيب وتوصيل وتشغيل واختبار نظام كاميرات المراقبة بمواقف السيارات.

إسكان الخرج والمعذر

ومن المشاريع التطويرية مشروع تقديم خدمات الدراسات والإشراف لمجمعي الإسكان العام والعاجل بالخرج، واستبدال خزانات المياه العلوية بعمائر مجمع الإسكان العاجل، وتنفيذ أعمال الحراسة لمجمع الإسكان العام.

وسيتم تنفيذ إعادة عزل وتبليط أسطح ومبنى الإدارة، بمجمع إسكان المعذر بالرياض، بالإضافة إلى ذلك إعادة تأهيل “الملاجئ، ونظام الإنذار المبكر، وكبائن المصاعد، مكاتب الإدارة”.

ومن الجدير ذكره في هذا السياق، التأكيد بأن “مشاريع الصيانة”، التي يقوم بها صندوق التنمية العقارية تأتي قبل تسليمها بشكل نهائي نهائياً إلى اتحاد الملاك، الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح، وآليات الرقابة، وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.







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