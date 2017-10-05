عاجل بالصور.. مقذوفات حوثية تصيب مقيمَيْن في عارضة جازان

المواطن - عمرعريبي - جازان:

أُصيب مقيمان، من الجنسية البنجلاديشية، بشظايا مقذوفات عسكرية حوثية، فيما تضرر عدد من المنازل بإحدى قرى محافظة العارضة في جازان.

وأوضح المتحدثُ الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت، صباح اليوم، بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة العارضة؛ مما نتج عنها إصابة مقيمين اثنين من الجنسية البنجلاديشية وتضرر عدد من المنازل.

وأضاف: باشرت الجهاتُ المعنية نقل المصابين إلى المستشفى، وتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.







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