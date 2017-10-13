عاجل .. ترامب: صواريخ إيران تهدد حلفاءنا بالمنطقة ولن نسمح بذلك

المواطن - الرياض

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن إيران هي أكبر الدول المتورطة في دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة وحزب الله الإرهابي.

وقال ترامب في كلمة له عقب التوقيع على إستراتيجيته الجديدة للتعامل مع إيران: إن النظام الإيراني مسؤول عن هجمات إرهابية ضد الأميركيين في مناطق مختلفة من العالم، مضيفًا أن “الأعمال العدائية للنظام الإيراني ضدنا مستمرة حتى اليوم”.

وأردف ترامب أن: “الصواريخ الإيرانية تهدد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة”، مؤكدًا أن النظام الإيراني يعرقل حركة الملاحة في الخليج والبحر الأحمر.

ولفت ترامب إلى أن النظام الإيراني استخدم الأموال التي تم الإفراج عنها في أعمال إرهابية وفتح بلاده للمتورطين في أحداث 11 سبتمبر.

واعترف ترامب أن الاتفاق النووي الإيراني هو أسوأ اتفاق أبرمته الولايات المتحدة، مؤكدًا أن إيران لم تحترمه.

وقال ترامب: سأطالب الوكالة الدولية بمراجعة شاملة لالتزام إيران بالاتفاق النووي، موضحًا أن إيران لم تلتزم بروح الاتفاق وتقوم بنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.

وتعهد ترامب بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لمواجهة أنشطة طهران التدميرية.

وقال ترامب: سنعمل على معالجة برنامج إيران الصاروخي الذي يهدد دول الجوار.







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