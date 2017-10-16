تمهيداً للصرف.. حساب المواطن يُضيف أيقونة المرفقات

المواطن - الرياض

وضع برنامج حساب المواطن تحديثاً جديداً يتعلق بإرفاق المستندات الرسمية التي تخص المستفيدين والتابعين، تحت أيقونة “المرفقات”، حيث يمكّن جميع المستفيدين من البرنامج من إدخال المستندات الرسمية المطلوبة على الموقع الإلكتروني.

وتعد تلك المرفقات من أساسيات البرنامج حيث يتعين على كل فرد الدخول لحسابه الشخصي وإرفاق المستندات المطلوبة؛ حتى يتمكن من الاستفادة من الدعم الذي سيقدم عن طريق حساب المواطن فور الانتهاء من جميع التحديثات والتأكد من المستندات المرفقة.

وذكرت آخر الإحصائيات الصادرة في 27 مارس 2017، أن عدد المستفيدين المسجلين عبر برنامج حساب المواطن على النحو التالي:

الأفراد المستقلون التابعون للضمان الاجتماعي بلغوا 476860 فرداً، بينما بلغ عدد أرباب الأسر المسجلين 398937 رب أسرة، وبلغ عدد التابعين لهم 1601444 تابعاً، بينما بلغ عدد أرباب الأسر السعوديين المستفيدين والمسجلين في حساب المواطن 1807207، وعدد المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين المسجلين 9407 سعوديات، وبلغ عدد التابعين لهم 19905 تابعين.







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