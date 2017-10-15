عاجل.. رئيس هيئة الرياضة يُلزم قنوات mbc pro sports باحترام الزي السعودي

المواطن ـ محمد سلام

عكست قرارات رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأستاذ تركي آل الشيخ، خلال الفترة الماضية متابعته الدائمة لما يدور في الشارع الرياضي السعودي، وحرصه على الارتقاء بالرياضة السعودية، والاهتمام بما يتم تداوله من مناقشات ومطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما فيه تقدم الرياضة السعودية.

ونشرت هيئة الرياضة قبل قليل عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، تغريدة جاء نصها: “الهيئة العامة للرياضة تطلب من الناقل الرسمي للدوري السعودي إلزام من يظهر على شاشتها من السعوديين أثناء تحليل المباريات بالزي الوطني”.

وجاء قرار رئيس هيئة الرياضة الأخير بإلزام قنوات mbc pro sports الرياضية باحترام الزي السعودي في الاستوديوهات التحليلية لمباريات البطولات السعودية؛ ليسعد الشارع الرياضي السعودي، ويبرهن أن هيئة الرياضة حريصة كل الحرص على اتخاذ قرارات في صالح المواطن، وتستجيب للمقترحات التي تُرضي الذوق السعودي.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت مطالبات جماهيرية كثيرة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، بخصوص ارتداء الزي السعودي في استوديوهات قنوات mbc pro sports، بمبادرة من كبير المذيعين بهيئة الاذاعة والتلفزيون عبدالله الشهري ، حيث أكد المغردون أن الزي الوطني السعودي جزء هام من مكونات تاريخ المملكة العربية السعودية .







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