عاجل .. رابط التقديم على وظائف جامعة الملك سعود

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود وجود وظائف إدارية للجنسين من المرتبة الثانية حتى العاشرة بالجامعة.

وأوضحت جامعة الملك سعود أن مجموعة من الوظائف الإدارية المتاحة على سلم الموظفين العام بلائحة وزارة الخدمة المدنية (للرجال والنساء) من المرتبة الثانية حتى العاشرة والمراد شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية بالجامعة.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة الملك سعود الدكتور سعد الحسين أنه يمكن الاطلاع على الوظائف المذكورة والشروط والمؤهلات المطلوبة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للعمادة ؛ حيث سيبدأ التقديم للمواطنين والمواطنات يوم الأحد 1439/1/25هـ ويستمر لمدة خمسة أيام عمل.

وقالت جامعة الملك سعود إنه للاطلاع على الوظائف والشروط والمؤهلات المطلوبة عبر الرابط التالي من (هنا).







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