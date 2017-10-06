عاجل .. مذكرة تفاهم بين غازبروم الروسية وأرامكو السعودية

وقعت شركتا غازبروم الروسية وأرامكو السعودية مذكرة تفاهم للتعاون الدولي في مجال الغاز، وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى موسكو.

وذكر بيان الشركة الروسية أن مذكرة التفاهم تعكس نية الجانبين دراسة آفاق التعاون في كل مراحل تشكيل السعر بدءًا من التنقيب والاستخراج، والنقل، والتخزين، وصولًا إلى مشاريع في مجال الغاز الطبيعي المسال؛ بحسب ما نقلته وكالة تاس.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد قال خلال المباحثات المشتركة مع الرئيس بوتين: إن هناك فرصًا كبيرة لتنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين من أجل إقامة قاعدة تجارية واقتصادية للاستثمار وتنمية التبادل التجاري في كافة الاتجاهات.

بدوره عبر الرئيس الروسي عن ثقته بأن زيارة الملك سلمان ستكون بمثابة قوة دافعة لتنمية العلاقات الثنائية.