عاجل .. وزير التعليم يطمئن على المعلم المعتدى عليه ويتوعد المعتدين

المواطن - الرياض

اطمأن وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، على الحالة الصحية للمعلم الذي تعرض للاعتداء أمس خارج المدرسة التي يعمل بها.

وقال متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي: أجرى وزير التعليم اتصالًا بالمعلم مشرع عايض، الذي تعرض لاعتداء بعد خروجه من المدرسة، واطمأن على صحته، وأكد له متابعة موضوع الاعتداء مع الجهات الأمنية.

وكان ثلاثة جناة قد اعتدوا على المعلم مشرع عايض بعد خروجه من مدرسة بحي النهضة في الرياض بآلة حادة وعصا غليظة، وأحدثوا به إصابات بليغة، نُقل على إثرها للمستشفى، وأُجريت له جراحة عاجلة.







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