عامر عبدالله: ابتعاد خالد بن عبدالله خسارة فادحة.. والبكيري: نبيل حتى في رحيله

المواطن ـ محمد سلام

أكد المعلق الإماراتي، عامر عبدالله، أن قرار الأمير خالد بن عبدالله بالابتعاد عن الوسط الرياضي يُعد خسارة كبيرة لن يعوضها شيء، مشيرًا إلى أنه لن يتواجد عضو شرف على مر تاريخ الأندية مثال خالد بن عبدالله.

وقال عامر عبدالله في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “خسارة لا يعوضها شيء لن يتواجد عضو شرف على مر تاريخ الأندية مثل خالد بن عبدالله.. هاردلك للرياضة”.

من جانبه، وصف الناقد الرياضي محمد البكيري الأمير خالد بن عبدالله بأنه كان نبيلاً حتى في رحيله عن المشهد الرياضي، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “وين رايح. بالسهولة هانت العشرّة عليك؟ ترجل الرمز وأطلق عضو شرف في تاريخ الكرة السعودية خالد بن عبدالله عن الوسط الرياضي. نبيل حتى في رحيله”.

وكانت جماهير النادي الأهلي قد أعربت عن حزنها الشديد لإعلان الرمز الأهلاوي الأمير خالد بن عبدالله، ابتعاده عن الوسط الرياضي، بعد أكثر من 40 عامًا قضاها في خدمة الرياضة السعودية والنادي الأهلي على وجه الخصوص.

وأكد الأهلاوية أن الأمير خالد بن عبدالله قدم الكثير لخدمة النادي على مدار عقود طويلة، وأن ابتعاده عن المشهد خسارة كبيرة للوسط الرياضي بشكل عام، وسيترك فراغًا كبيرًا في النادي الأهلي.

وكان رمز الأهلي، الأمير خالد بن عبدالله، قد أكد أن قراره جاء بعد دراسة وافية وقناعة تامة بعدم القدرة على الاستمرار لعدة مبررات، يأتي في مقدمتها ارتفاع ميزانيات النادي وتعاقداته ومصروفاته، ورغبته الشخصية في التفرغ لحياته الخاصة، بالإضافة إلى دخول الأندية قريبًا مرحلة الخصخصة، مشيرًا إلى أنه سيتكفل بكافة مديونيات الأهلي وتسديد كافة الالتزامات حتى نهاية الموسم الحالي.







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