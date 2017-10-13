عبث الطفل بالولاعة فأحرق منزل أسرته في بريدة

المواطن - ماجد الفريدي - بريدة

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة، في الساعة (4:12) من مساء اليوم، حادث حريق بغرفة بمنزل يقع بحي الفايزية.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم، العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن الحريق امتد بواسطة (الموكيت) لغرفتين مجاورتين للغرفة المحترقة، حيث تم إخماد الحريق.

وأوضح أنه نتج عن الحريق إصابة امرأة بحالة إغماء نتيجة خوف وهلع، كما أصيب ثلاثة أطفال بضيق بالتنفس تم إعطاؤهم العلاج اللازم بالموقع، وهم بصحة جيدة.

وأضاف العقيد أبا الخيل أن إجراءات التحقيق أوضحت أن سبب الحريق عبث أحد الأطفال بولاعة.

وشدد الدفاع المدني على أهمية مراقبة الأطفال وعدم تركهم وحدهم ورفع كل أدوات الخطر عن متناول أيديهم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :