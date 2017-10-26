عمر عالم رئيساً لإعلام اتحاد الكشاف المسلم العالمي

المواطن - سعيد ال هطلاء - مكة المكرمة

رُشح القائد الكشفي عمر فريد عالم رئيساً لإعلام الإتحاد العالمي للكشاف المسلم – IUMS للدورة الثانية على التوالى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الكشفي الإسلامي العالمي الـ 13 الذي أقيم في جمهورية أذربيجان لعام 2017م .

وتختص اللجنة بنشر البرامج والأنشطة الكشفية للإتحاد العالمي للكشاف المسلم على قنوات التواصل الإجتماعي الحديث، ونشر الأخبار الكشفية عبر الصحف الورقية والإلكترونية .

جاء ذلك بعد موافقة الأمين العام للإتحاد العالمي للكشاف المسلم الدكتور زهير بن حسين غنيم باعتبار القائد عمر فريد عالم أحد أبرز القادة الكشفيين في الوطن العربي في مجال الإعلام الكشفي، وهو مؤسس ورئيس صحيفة الكشافة الإلكترونية، والتي تُعتبر أول صحيفة كشفية عربية على مستوى الوطن العربي .

ونص القرار على أن تكون مدة التكليف 3 أعوام من تاريخ صدور هذا القرار وحتى موعد انعقاد المؤتمر الكشفي الإسلامي العالمي الـ 14 والمزمع عقده في جمهورية مصر العربية في عام 2020م بالتزامن مع المؤتمر الكشفي العالمي الـ 42 .

من جهته اعتبر القائد الكشفي عمر عالم هذا الترشيح للدورة الثانية، امتداداً للتميز والإبداع في ساحة الإعلام الكشفي , لإبراز أهم البرامج والأنشطة الكشفية للإتحاد العالمي للكشاف المسلم في العالم خلال عام 2018م – 2020م ، مثمناً الجهود والمتابعة الحثيثة من معالي رئيس الإتحاد الدكتور عبدالله بن عمر نصيف، مقدماً شكره للدكتور زهير بن حسين غنيم الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم على حسن ظنه في اختياره رئيساً للإعلام .







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