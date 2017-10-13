عملة بتكوين تتخطى حاجز الـ5 آلاف دولار

حققت العملة الرقمية الأكثر شهرة حول العالم، بتكوين Bitcoin، رقمًا قياسيًّا، أمس؛ إذ تخطت قيمتها لأول مرة حاجز الخمسة آلاف دولار أميركي، مقارنة بأقل من ألف دولار مطلع العام الحالي.

ويجري حاليًّا تداول البتكوين مقابل 5.186 دولارًا أميركيًّا مقارنة بـ966 دولارًا خلال الأشهر الأولى من عام 2017 الحالي؛ ما يعني أن العملة الرقمية ارتفعت قيمتها بنسبة 750% خلال الأشهر الماضية، وهي الآن تساوي قيمة أوقية من الذهب.

يُشار إلى أن سعر عملة بتكوين يبقى متقلبًا؛ إذ انخفض إلى أقل من 3.000 دولار في منتصف شهر سبتمبر الماضي بعدما أعلنت السلطات الصينية عن حملة لضبط التعاملات بالعملة الرقمية.

وأمرت سلطات بكين حينئذ بوقف التداول بالعملة ومنع التسجيلات الجديدة؛ وذلك بسبب المخاوف من أن زيادة عدد المستهلكين الذي يتراكم في السوق يمكن أن يؤدي إلى مشكلات مالية أوسع.

وكانت البتكوين قد تخطت حاجز 4.000 دولار أميركي منتصف شهر أغسطس الماضي، وذلك بفضل طلب كبير عليها من اليابان.

والمعروف أن بتكوين هي عملة- مشفرة لا يوجد هيئة لتنظيمها- يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.

كما أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو في متاجر تدعم الدفع باستخدام بطاقات بيتكوين أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.