عمل مكة المكرمة يشارك في حملة التوعية من اضطرابات التوحد

المواطن - مكة المكرمة

شارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، في حملة توعوية عن اضطراب التوحد (لنكن معهم)، تحت إشراف قسم طب الأطفال ووحدة خدمة المجتمع بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والذي أقيم بمجمع رد سي مول لمدة 3 أيام متتالية.

وتهدف المشاركة إلى التعريف عن الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال المصابين باضطرابات التوحد من قبل وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز الرعاية النهارية للإناث بإشراف وتنسيق إدارة العلاقات العامة والإعلام، وذلك لتعريف شريحة كبيرة من الفئة المستهدفة الخدمات المقدمة من وزارة العمل والتنمية للشخص المصاب بالتوحد خاصة، وذوي الإعاقة عامة، وأيضًا تم طرح كافة المعلومات القيمة والمفيدة من حيث كيفية طريقة التسجيل في البرامج ومعرفة تطوراته لتسهيل ذلك، والتجاوب معهم في الرد على كافة استفساراتهم وتوزيع المنشورات التعريفية.

والجدير بالذكر أن الحملة شهدت حضور عدد كبير من أولياء أمور أطفال التوحد والاختصاصيين والعاملين والإعلاميين والمهتمين بهذا المجال.







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