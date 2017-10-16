غازكو تُطلق تطبيق خدمات غازكو على الأجهزة الذكية

المواطن - الرياض

أطلقت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” تطبيق “خدمات غازكو” على الأجهزة الذكية، والذي يدعم أنظمة أندرويد وإيفون IOS، وذلك في إطار الخطة التي تنتهجها الشركة لتطوير خدماتها ومواكبة أحدث التطورات من خلال التقنية الحديثة للارتقاء بجودة خدمات (غاز البترول المسال) المقدمة للعملاء، وتحقيق أعلى مستويات الرضي وتقديم الخدمة بسهولة ويسر.

ويهدف تطبيق “خدمات غازكو” على الأجهزة الذكية إلى تقديم عدد من الخدمات النوعية لشريحة واسعة من عملاء خزانات الغاز حيث تشمل الخدمات إمكانية (طلب خزان جديد، طلب إعادة تعبئة خزان الغاز، طلب صيانة الخزان، سجل يحتوي على جميع طلبات العميل عن طريق التطبيق، بالإضافة إلى خيار آخر يمكن العملاء من تحديد أقرب محلات توزيع أسطوانات الغاز)، وذلك حرصاً من الشركة على توفير وقت وجهد العملاء بالإضافة إلى تمكينهم من تقديم طلب الخدمة واستكمال رفع الطلب في النظام وإتمام الجدولة خلال وقت قياسي مع إتاحة الفرصة للعميل بتقييم مستوى الخدمات المقدمة بعد إتمامها.

والجدير بالذكر أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية تركز في استراتيجيتها الحالية على تحسين تجربة العميل والارتقاء بها؛ لما يتوافق مع توقعات العملاء وتحقيق رضاهم.







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