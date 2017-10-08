غداً.. الشورى يناقش العلاقة التكاملية بين مجلس الشورى والإعلام

المواطن - الرياض

ينظم مجلس الشورى غداً الاثنين لقاءً حوارياً بعنوان ” العلاقة التكاملية بين مجلس الشورى والإعلام ” ، ضمن الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية لمجلس الشورى التي أقرت مؤخراً بهدف تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.

وسيتيح اللقاء لضيوف المجلس الاطلاع عن قرب على مهام المجلس, والدور التنظيمي والرقابي الذي أنيط به، وبيان الجهد الذي يبذل في أروقة المجلس على مستوى لجانه المتخصصة وجلساته العامة، إضافة إلى أبرز مرتكزات الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية التي أقرها المجلس.

ويسعى مجلس الشورى من خلال هذا اللقاء إلى الاستماع إلى مقترحات المشاركين حول تطوير آليات تواصل المجلس وأعضائه مع المواطنين بشكل عام والمختصين من الإعلاميين والكتاب بشكل خاص على نحو يعمل على تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي للمجلس، ويمكن أصحاب الخبرة والاختصاص في تقديم الرؤى والمقترحات لتفعيل دور مجلس الشورى؛ بما يسهم في الارتقاء بأداء المجلس وينعكس على مخرجاته.







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