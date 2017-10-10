فراس الخطيب: المنتخب السوري تعرض للظلم

المواطن - الرياض

أكد فراس الخطيب قائد المنتخب السوري الأول لكرة القدم، أن منتخب نسور قايسون تعرض للظلم خلال مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، مروراً بمباراة الملحق أمام أستراليا.

وقال فراس الخطيب: «نعتذر للجمهور السوري على عدم رسم الفرحة على وجوههم، تغيير الحكم أثر على المباراة بشكل كبير، غياب ٥ لاعبين أساسيين أثر على المنتخب السوري».

وفاز المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم على ضيفه السوري بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما بإياب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم بروسيا 2018.

وتقدم للمنتخب السوري لاعبه عمر السومة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة التي أقيمت بسيدني، وأدرك تي كاهيل التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 13.

وانتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي، ومع الدقيقة 110 تمكن القائد تيم كاهيل من تسجيل هدف التقدم لمنتخب الأسترالي.

وبهذا الفوز سيواجه المنتخب الأسترالي عقبة الملحق الدولي صاحب المركز الخامس من منطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، والفائز منهما سيتأهل للمونديال الروسي.

واحتل المنتخب السوري المركز الثالث في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، في حين حل منتخب أستراليا ثالثاً بالمجموعة الثانية ليضربا موعداً في المباراة الفاصلة بالملحق، لحسم المتأهل للمونديال الروسي.







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