فرنسا تلحق بالكبار في مونديال روسيا بعد الفوز على بيلاروسيا

المواطن - وكالات

تأهلت فرنسا- رسميًّا- إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، وذلك بعد فوزها على ضيفتها بيلاروسيا 2- 1، أمس الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية.

والهدف الأول سجله أنطوان غريزمان في الدقيقة 27، فيما سجل أوليفييه جيرو في الدقيقة 33 لفرنسا، وسجل أنطون ساروكا في الدقيقة 44 لبيلاروسيا.

ورفعت فرنسا رصيدها إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 4 نقاط أمام السويد الثانية التي ستخوض الملحق برغم خسارتها أمام هولندا التي ستغيب عن المونديال صفر-2.







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