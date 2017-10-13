فنانة سعودية ترسم بغلاف الشوكولاتة

المواطن - الرياض

حصلت غادة حمزة الربيع، على بكالوريوس اقتصاد منزلي وتربية فنية، وهي من مواليد المدينة المنورة، وبدأت مشوارها الفني من الصف الرابع الابتدائي، حيث كانت بداياتها برسوم الكرتون، وبعد التخصص بالتربية الفنية صقلت مهاراتها.

أما بعد الجامعة شرعت غادة الربيع بمشوارها الفني الحقيقي وبدعم من جمعية الثقافة والفنون في المدينة، إلا أنها انتقدت قلة المعارض بالمدينة المنورة.

وحول أول معرض شخصي لها، كان في أبريل بعد 13 عامًا من بدايتها الرسم، و8 سنوات من بداية تخصصها بالرسم بأغلفة الشوكولاتة والحلويات.

وبحسب “العربية” كانت غادة تنتظر الوقت والمرحلة التي يعترف الجمهور فيها بفنها.

وأردفت “عندما وصلت إلى هذا المستوى وبدأت أعمالي تباع خارج المملكة ودخلت بعض الأعمال في مزادات فنية، شعرت أنه حان الوقت للمعرض الشخصي وأطلع الجمهور على أعمالي دفعة واحدة.. وبعد 8 سنين استطعت أن أخرج بالمعرض الشخصي بطريقة مرضية”.

وبالنسبة إلى التكلفة لهذه الخامة، أوضحت أنها عالية، حيث إن أسعار الشوكولاتة تختلف في نوعها، فالقطعة الواحدة من ريالين إلى 3 ريالات وبعضها استوردتها من خارج المملكة وتصل القطعة بين 16 ريالًا إلى 20 ريالًا، إضافة إلى أنه هناك أغلفة من الصعب التعامل معها خاصة إذا كانت من النايلون.







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