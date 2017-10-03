فهد المطوع يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بعد تكليفه برئاسة الرائد

المواطن ـ محمد سلام

أعرب رئيس نادي الرائد المُكلف، فهد المطوع، عن سعادته بثقة المسؤولين بعد تعيينه بالمنصب الجديد، مقدمًا شكره إلى رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، ومؤكدًا أنه في خدمة الوطن، وسيصل بنادي الرائد إلى الوضع الصحيح خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المطوع في تصريحات إذاعية: “شرف كبير أن أحظى بثقة المسؤولين وثقة أمير منطقة القصيم وأشكره، وأشكر معالي رئيس هيئة الرياضة، ونحن في خدمة الوطن”. وتابع: “وعدت سمو أمير منطقة القصيم خلال اجتماعي معه بأننا سنصل للمطلوب بتكاتف الجميع بمشيئة الله”.

وأوضح رئيس الرائد الجديد: “لدينا الخبرة التي تؤهلنا لتخطي المرحلة الحالية التي يمر بها نادي الرائد، ونتقبل النقد الإيجابي بصدر رحب”، مشيرًا إلى أن إدارة الرائد السابقة هي من تعاقدت مع المدرب “سيبيريا”، وأنه بارك هذه الخطوة لما يملكه المدرب من فكر رائع.

وبيّن فهد المطوع أن مدرب الرائد الجديد سيوجد غداً في بريدة، والتدريبات ستعود يوم الخميس القادم، مختتمًا بقوله: “نائب رئيس الرائد سيكون “عبدالعزيز المسلم”، وسأجتمع معه الليلة لرفع أسماء أعضاء مجلس الإدارة”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :