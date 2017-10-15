فيل يهاجم مخيمًا للروهينغا في بنغلاديش ويقتل 3 أطفال

المواطن - وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا مهاجمة فيل مخيما للاجئي الروهنغيا بمنطقة “بالوخالي” في بنغلادش، اليوم السبت، إلى 4 قتلى و3 مصابين.

وأكدت وسائل إعلام بنغالية، أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم بينهم 3 أطفال، وأصيب 3 آخرون بجروح، جراء مهاجمة الفيل للمخيم.

وفي وقت سابق قال مكتب منظمة الهجرة الدولية في بنغلادش، في بيان، إن فيلاً هاجم الليلة الماضية مخيما للاجئين في “بالوخالي”، ما أسفر عن مصرع طفلتين من مسلمي الروهنغيا، وإصابة 3 آخريات، نُقلن إلى المستشفى للعلاج.

وبسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين في بنغلادش، يحاول كثير منهم إيجاد أماكن إيواء، ما يدفعهم إلى التوجه نحو الغابات القريبة، وهو ما يعرضهم لخطر تعرضهم للدهس من الفيلة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :