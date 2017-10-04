في الأولى.. الطائي يصارع جدة.. والنجوم والوحدة خارج الخدمة

المواطن - الرياض

تُستكمل اليوم الأربعاء، الجولة الرابعة من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بثلاث مواجهات، حيث يحل فريق جدة ضيفاً على الطائي على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية.

ويقع فريق الطائي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين وخسارة، بينما يحتل جدة المركز الأخير برصيد نقطتين، بعد مرور 3 جولات.

ويلتقي في الجولة ذاتها فريق ضمك مع نجران على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، بينما يستضيف فريق الكوكب نظيره الخليج على ملعب نادي الشعلة.

يذكر أن مباراة النجوم والوحدة (آخر مباراة في الجولة الرابعة)، تأجلت إلى يوم آخر بسبب انضمام لاعبي الوحدة لمعسكر المنتخب السعودي.







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