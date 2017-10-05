في الرياض.. 71 مخالفة توطين وتأنيث وترحيل 3 وافدين

المواطن - الرياض

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة الرياض بمشاركة الجهات الشريكة وقوة الضبط الميداني بشرطة الرياض، حملة تفتيشية استهدفت محلات المستلزمات النسائية تم خلالها ضبط 31 مخالفة لقرار تأنيث المستلزمات النسائية.

كما نفذ مفتشو عمل الرياض حملة تفتيشية أخرى على عدد من محلات بيع وصيانة الجوالات للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، تم خلالها ضبط 40 مخالفة والقبض على 3 وافدين وإحالتهم لإدارة الوافدين لإنهاء إجراءات ترحيلهم، وتطبيق العقوبات والجزاءات بحق القائمين عليها وذلك لعدم التزامهم بتنفيذ قرار توطين قطاع الاتصالات.

وأوضح مدير عام الفرع يوسف السيالي أن الحملات تأتي ضمن جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لمتابعة تنفيذ برامج التوطين وكافة القرارات المنظمة لسوق العمل ومنها قرار تأنيث نقاط بيع المستلزمات النسائية، ومتابعة كافة الاشتراطات الخاصة بها، وتوطين قطاع الاتصالات , وتنظيم سوق العمل بشكل عام، والتأكد من تطبيق الأنظمة وسلامة الإجراءات، بحسب وكالة “واس”.

وأكّد السيالي استمرار الحملات التفتيشية لفرع الوزارة بالمنطقة على منشآت القطاع الخاص في جميع قطاعات وأسواق العمل، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات لأنظمة العمل من خلال تطبيق “معاً للرصد” أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.







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