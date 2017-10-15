فَرس النبي حشرة تغلب الثعابين وتفترسهم!!

المواطن ـ الرياض:

تعتبر الحيوانات المفترسة، مثل: الثعابين، والخفافيش، والقرود، هي الحيوانات التي تشكل خطرًا على السرعوف، أو كما يسمى “فرس النبي”، الذي عندما يشعر بالخطر، يقف منتصباً وناصباً يديه للسماح باختراق الهدف، ثمّ ينشر أجنحته في الهواء، ويفتح فمه حتى يخيف الحيوانات، وفي حال لم تنجح حيله، فإنه يقوم بضربها ولدغها.

ومن مزايا السرعوف، أنه يتغذى على الحشرات، ما يجعله أفضل حارس للمزارع من هجوم الحشرات، لاسيّما الجراد. والسرعوف يهجم على أي حشرة تتحرك أمامه.

ومن ممارساته الهجومية، ينقض على الحشرات بالكلابتين القويتين، ويسرع في التهامها، فهو لا يتوقف عن الأكل. ويكون أكثر نشاطاً خلال فصل الصيف، حيث تكثر الحشرات الضارة بالمزارع، لذلك يعتبر السرعوف أفضل وسيلة للتخلص من الحشرات دون أي ضرر على النباتات.

ومما يميز هذه الحشرة أيضًا، أنها الحشرة الوحيدة التي تستطيع تحريك رأسها دورة كاملة. بعض أنواع السرعوف تأكل بعض الطيور والقوارض الصغيرة والسحالي الصغيرة والثعابين.

ومن مميزاته أيضًا أنّه رشيق، حيث يستطيع مباغتة فرائسه، ويستطيع تغيير لونه ليتلاءم مع لون البيئة التي يعيش فيها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :