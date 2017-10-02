قائدة مدرسة واقعة شَم ملابس الطالبات لـ”المواطن”: سأقاضي كل مَن شهَّر بي

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

دافعت فائزة الرحيلي، القائدة التربوية لمدرسة الثانوية (15) للبنات بالمدينة المنورة، عن نفسها في واقعة اتهامها بـ”شم” ملابس الطالبات.

وقالت قائدة مدرسة الثانوية الخامسة عشرة بالمدينة المنورة “فائزة الرحيلي”حول واقعة لصق لافتة صغيرة مكتوب عليها “لا توجد ريحة” على ملابس الطالبات بأنها قامت بإعطاء بعض الطالبات أوراقاً مكتوباً عليها “لا توجد ريحة” بعدما طلبت الطالبات ذلك، وأن الواقعة تتعلق برائحة الفصل، وأنه خالٍ من رائحة البوية.

وأضافت قائدة المدرسة في حديثها إلى “المواطن“: لا يمكن أن تقبل طالبة في الثانوية بقيامي بإلصاق ورقة مكتوب عليها لا توجد ريحة، ولم أقُم بإلصاقها عليها؛ وإنني وجهت الطالبات إلى فصل آخر لا توجد فيه ريحة بوية.

وأكدت الرحيلي أنها لا تعلم كيف تم إلصاق الورقة على مريول الطالبة، وما الهدف منها؟!

وأكدت قائدة المدرسة أنها تجلس مع الطالبات وتعلمهن النظام وقوة الشخصية كل سنة للتقيد بجميع الأنظمة.

وأضافت في ألم ممن ظلمها “أتمنى من ولي أمر الطالبة قبل النشر الرجوع لي والتأكد مني، وما الهدف من التشهير؟! موضحة أن الطالبة ليس لها ذنب في ذلك.

وأكدت بقولها: لم أسعَ للبحث عن والدها، وسوف أرفع قضية والقضاء يأخذ مجراه في كل من قام بالتشهير بي من متحدث تعليم المدينة الذي لم يرجع لي ويتواصل معي قبل الكلام للإعلام، وإنما قال نعم توجد ريحة، على حد قولها.

وسوف تقوم بمقاضاة إحدى الصحف الورقية الشهيرة؛ لأنها نشرت الخبر دون التأكد من أصل الخبر وأن الكلام غير صحيح.







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