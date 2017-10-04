قبل الزيارة التاريخية.. نصيحة متخصصة في مجال النفط لصالح السعودية وروسيا

المواطن ممود نبيل ترجمة:

قالت مؤسسة يو بي اس غروب ايه جي: إن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وشركاءها، إضافة إلى روسيا، بحاجة إلى تمديد تخفيضات إنتاج‏ النفط لمدة ثلاثة أشهر أخرى على الأقل؛ للحفاظ على أسعار النفط الخام عند المستويات الحالية.

وقال دومينيك شنايدر، رئيس السلع، وعملات آسيا والمحيط الهادئ في وحدة إدارة الثروات في يو بي إس في هونغ كونغ، خلال مقابلة بالعاصمة موسكو: “من الضروري فقط أن يلتزموا معاً”، مضيفاً “أن العودة إلى المخطط القديم مع نمو إمدادات الصخر الزيتي اللائق المتوقع للعام المقبل ليس خياراً”.

وأكد شنايدر أن المملكة العربية السعودية ترغب في استقرار سوق النفط بالنظر إلى بيع حصة شركة أرامكو للطاقة المملوكة للدولة، بينما ستؤيد روسيا أيضاً أسعار الإنتاج، موضحاً: “بالنسبة لروسيا، فإن مكاسب الأسعار هي أكثر قيمة من مكاسب الحجم – كم يمكنك حقاً أن تضخ أكثر من مستوى الإنتاج‏ الأقصى في العام الماضي؟”.

وأضاف: “نعتقد أنهم سوف يلتزمون بالاتفاق وعلى مدى الأشهر المقبلة من المحتمل أن يمددوا هذا الأمر – على أمل أن يستمر الانخفاض لمدة ستة أشهر وليس ثلاثة”.

وتداول خام برنت، المؤشر الرئيسي لأكثر من نصف نفط العالم، نحو 56 دولاراً للبرميل أمس الثلاثاء. وقد قفزت الأسعار بنسبة 10٪ تقريباً في سبتمبر الماضي بسبب توقعات الطلب القوي، وعلامات على أن الفائض قد تراجع أخيراً، وتهديدات تركيا بوقف صادرات النفط من كردستان العراق.

نظرة على الأسعار

وقال شنايدر: إن سعر خام برنت قد يصل إلى 60 دولاراً هذا الربع نتيجة لارتفاع الطلب والمخاطر السياسية، بما في ذلك التوترات في العراق، وعدم رضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق النووي الإيراني والاضطرابات الاجتماعية في فنزويلا، موضحاً: “المشكلة هي العام المقبل، عندما تكون الأسعار قد وصلت إلى مستوى متوسط 55 دولاراً”.

ويتوقع شنايدر أن الأسعار الحالية قد تزيد إنتاج‏ البترول في الولايات المتحدة بما يصل إلى 800 ألف برميل يومياً في العام المقبل أو مليون في اليوم عندما تشمل سوائل الغاز الطبيعي.







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