كسل العين.. مرض يصيب الأطفال وسرعة العلاج تجنبك المضاعفات

المواطن - وكالات

كثيرًا ما يتردد مصطلح كسل العين أو العين الكسولة، والتي تصيب بشكل كبير الكثير من صغار السن في مرحلة الطفولة.

وأوضحت الدكتورة نضار حسن، أخصائي طب وجراحة العيون في مستشفى معهد ناصر المصري، أن كسل العين يحدث في مرحلة الطفولة عندما تكون حدة البصر في إحدى العينين أقل من الأخرى، دون وجود أي سبب عضوي ظاهر.

وأشارت طبيبة العيون إلى أن السبب في الكسل البصري يمكن في عدم نمو الخلايا التي تستقبل الضوء في مركز الإبصار بالمخ بالسنوات الأولى من عمر الطفل، أو إصابة الطفل بقصر أو طول نظر شديد أو وجود عتامة على القرنية تحجب الرؤية عن العين أو ارتخاء بالجفن العلوي.

وتشمل طرق علاج كسل العين ما يلي:

تغطية العين السليمة لحث العين الكسولة على التركيز لكي يتحسن البصر في الخلايا العصبية التي تستقبل الصورة من تلك العين، وهي أكثر الوسائل فاعلية.

استخدام بعض القطرات والمراهم للعين الطبيعية في بعض الحالات.

وأضافت طبيبة العيون أنه كلما أمكن الإسراع في علاج كسل العين كانت الفرصة أكبر في استرجاع البصر الذي فقد بسبب كسل العين، وكلما تأخر العلاج كلما زادت صعوبة استرداد الرؤية بالعين، حتى يصل الطفل إلى سن السادسة أو السابعة فتكون الحالة قد تأخرت بشكل كبير، وتصعب خطط علاج الكسل بعد هذا السن.







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